В Запорожье ранены шесть человек в результате атаки российской армии
Источник: Иван Федоров
Шесть человек получили ранения в результате российского удара по Запорожью, сообщает утром 18 января глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.
Согласно его данным, под российский обстрел попал центр города. В результате частично разрушено административное здание одного из промышленных объектов, повреждены жилые дома и частный транспорт.
Пострадали три женщины и трое мужчин. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
8 января российские войска атаковали Запорожье, сбросив авиабомбы на промышленную инфраструктуру города. В результате погибли 13 человек, 113 получили ранения.