В Запорожье ранены шесть человек в результате атаки российской армии

Шесть человек получили ранения в результате российского удара по Запорожью, сообщает утром 18 января глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

Согласно его данным, под российский обстрел попал центр города. В результате частично разрушено административное здание одного из промышленных объектов, повреждены жилые дома и частный транспорт.

Пострадали три женщины и трое мужчин. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

8 января российские войска атаковали Запорожье, сбросив авиабомбы на промышленную инфраструктуру города. В результате погибли 13 человек, 113 получили ранения.

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