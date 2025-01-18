В Петропавловске-Камчатском почти 50 человек заразились гепатитом В и С после процедуры компьютерной томографии в онкодиспансере

Как минимум у 49 пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера, проходивших процедуру компьютерной томографии (КТ), обнаружили гепатит В и С, пишет KamchatkaMedia.

У 36 человек диагностирована острая форма заболевания, у 13 — хроническая. Как отмечается, пациенты онкодиспансера заразились с ноября 2023 по декабрь 2024 года. В группе риска все, кто обращался в кабинет КТ в этот период.

В качестве вероятных факторов, способствовавших распространению вируса, называются: физраствор, с которым медперсонал обращался с нарушениями, недостаточная стерилизация расходных материалов и повторное использование одноразовых инструментов.

В диспансере уже прошли проверки краевого управления Роспотребнадзора с привлечением специалистов из Москвы. Работа кабинета КТ приостановлена на 30 суток.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Власти региона открыли горячую линию для консультаций.