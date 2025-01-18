Адвокат сообщил о задержании бывшей фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой. Ее близкие это опровергли

Обновлено. Анна Павликова не задержана, сообщил «Медиазоне» ее муж, активист Константин Котов. По его словам, к ней приезжали сотрудники ФСИН, чтобы забрать аппаратуру для слежения за находящимися под домашним арестом и выяснить, когда именно Котов уехал из России. Сестра Павликовой Анастасия также опровергла, что Анну задерживали.

В Москве задержана Анна Павликова — бывшая фигурантка дела «Нового величия» и жена активиста Константина Котова, который уехал из России. Об этом сообщает адвокат Максим Пашков.

По его данным, Павликову «повезли на квартиру к беглецу Котову». Что стало поводом для задержания, неизвестно.

17 января стало известно, что Константин Котов, находившийся под домашним арестом по делу о донатах ФБК, уехал из России в Литву.

Весной 2018 года Анна Павликова, которой на тот момент было 17 лет, стала фигуранткой дела «Нового величия». Ее вместе с другими подозреваемыми обвиняли в организации экстремистского сообщества, которое якобы планировало свержение конституционного строя. Адвокаты и обвиняемые называли уголовное дело провокацией спецслужб: по их словам, идея создать движение принадлежала внедренному сотруднику ФСБ. В августе 2020 года Павликова получила четыре года условно. Павликова и Котов поженились осенью 2019 года.