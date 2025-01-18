Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. В Калужской и Тульской областях загорелись нефтебазы

В ночь на 18 января дежурные средства ПВО перехватили 46 украинских беспилотников над шестью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 18 дронов были сбиты над Брянской областью, 11 — над Курской, семь — над Калужской, пять — над Тульской, три — над Белгородской и два — над территорией Воронежской области.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил вечером 17 января, что в результате атаки дронов в городе Людиново произошло возгорание на территории промышленного предприятия. По данным чиновника, пострадавших нет. Целью атаки стала местная нефтебаза, сообщили очевидцы.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что во время ночной атаки украинских беспилотников загорелась емкость с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий региона.

Как пишет провластный телеграм-канал Shot, удары были нанесены по предприятию в районе станции Дедилово и нефтебазе рядом с городом Узловая.

Глава региона утверждает, что пожар уже потушен и пострадавших нет.

В Смоленской области на территории Починковского района ночью были сбиты пять украинских дронов, сообщил губернатор Василий Анохин. По его данным, пострадавших и разрушений нет.