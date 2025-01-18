Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия подписал контракт с «Пари Сен-Жермен»

Игрок сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия перешел из итальянского «Наполи» во французский клуб «Пари Сен-Жермен».

Контракт будет действовать до 2029 года. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. 23-летний Кварацхелия будет играть в парижском клубе под седьмым номером. Он стал первым грузинским футболистом в истории ПСЖ.

«Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелия в семье „Пари Сен-Жермен“. Хвича — один из самых ярких игроков в мировом футболе — фантастический талант, но также игрок, который обладает мужеством и борется за команду превыше всего. Хвича был так полон решимости стать частью нашего замечательного клуба. Я знаю, что он достигнет всех своих целей с нами», — заявил президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

Хвича Кварацхелия — воспитанник тбилисского «Динамо». Также он выступал за «Рустави», «Динамо» (Батуми), московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

С 2022 года Кварацхелия играл за «Наполи» с 2022 года и привел неаполитанскую команду к первому с 1990 года чемпионству в Италии в 2023 году. По итогам сезона 2022/2023 Кварацхелия был признан самым ценным игроком чемпионата Италии. Он забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.

В составе сборной Грузии Кварацхелия выступал на чемпионате Европы 2024 года, дойдя с командой до стадии 1/8 финала.