Дуров на слушаниях во французском суде пообещал улучшить модерацию в Telegram

Мессенджер Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 миллионов учетных записей пользователей за нарушение закона. Об этом заявил основатель платформы Павел Дуров во время первого допроса по существу своего дела на судебных слушаниях 6 декабря 2024 года. С расшифровкой стенограммы заседания ознакомилась радиостанция France Info.

По данным издания, на допросе Дуров заявил, что за последние полгода Telegram активно сотрудничал с правоохранительными органами и передал властям различных стран данные десяти тысяч пользователей.

«Telegram не был создан для того, чтобы быть платформой для преступников», — заявил Дуров судьям. Он добавил, что мессенджер намерен «улучшить свои процедуры модерации».

При этом, отмечает France Info, в ответ судьи заявили Дурову, что в последнее время Telegram стал активнее использоваться в преступных целях. Так, по их данным, во Франции в 2017-2024 годах были возбуждены 2000 дел по правонарушениям, совершенным или организованным с помощью Telegram — причем только за первые пять месяцев 2024 года зарегистрированы 535 дел.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа 2024 года. Следователи предъявили ему обвинение по ряду преступлений, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам уполномоченных органов.

Спустя пять дней Павла Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро и обязательство о явке в полицейский участок два раза в неделю. Выезжать за пределы Франции ему запрещено. Сам Дуров с обвинениями несогласен.

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