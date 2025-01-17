Российские дипломаты во время экскурсии проникли на закрытую территорию парламента Великобритании

Российские дипломаты проникли в закрытую для посетителей зону парламента Великобритании «в результате нарушения правил безопасности» в конце декабря 2024 года, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источник.

Несколько российских дипломатов посещали здание парламента в составе экскурсионной группы, но в какой-то момент отделились от нее и проникли на закрытую территорию Палаты лордов. The Guardian подчеркивает, что дипломатов выгнала охрана парламента, сколько времени они провели на закрытой территории, не уточняется.

«Мы подозреваем, что они просто хотели показать Кремлю, что проникли в британский парламент», — заявил собеседник журналистов, добавив, что дипломаты «не смогли нанести какой-либо ущерб». Несмотря на это, члены правительства Великобритании «были встревожены» инцидентом, отмечает The Guardian. До сих пор неясно, была ли экскурсия организована кем-то из местных политиков или же дипломаты запросили визит через официальную службу посещений парламента, обращает внимание газета.

Вскоре после случившегося депутатам и членам Палаты лордов выдали письменное предупреждение, в котором их попросили не приглашать российских дипломатов в парламент. В письмах сотрудникам парламента напомнили, что российскому послу, а также дипломатам и другим аккредитованным работникам посольства РФ в Лондоне запрещено посещать парламент Великобритании с 2022 года. Эти ограничения ввели вскоре после начала российско-украинской войны.

The Guardian отмечает, что инцидент с российскими дипломатами ставит под сомнение безопасность парламента, который «регулярно подвергается попыткам атак со стороны иностранных государств». В частности, газета напомнила о начавшемся в 2023 году расследовании в отношении двух граждан Великобритании — Кристофера Кэша и Кристофера Берри, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая. Кэш, по данным британских СМИ, был референтом в парламенте Великобритании и работал с главой парламентской группы по изучению Китая, а также имел контакты с депутатами, занимающимися внешней политикой, писала «Би-би-си». Кэш и Берри обвинения отрицают.