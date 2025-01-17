Под Петебургом покончил с собой директор по продажам производителя масла «Благо». По данным «Фонтанки», до этого его вызвали в ОБЭП

Директор по продажам производителя подсолнечного масла «Благо» Александр Хайдин покончил с собой в гараже своего дома в Ленинградской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, а также «Фонтанка» и телеграм-канал Baza.

Baza пишет, что Хайдин должен был заехать за женой после работы, но перестал выходить на связь. Тогда его жена позвонила управляющему садоводства, в котором находится их дом, и попросила проверить, где ее муж. Тот проник на участок и нашел тело Хайдина в гараже дома.

По данным Baza, незадолго до этого Хайдин рассказал жене, что его вызвали в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по вопросам, связанным с белорусской компанией «Кубок». «Фонтанка» пишет, что Хайдина вызывали в экономическую полицию в связи с материалом о взятке в 100 тысяч долларов «неким китайским бизнесменам».

В группе компаний «Благо» РБК сказали, что не располагают информацией об обстоятельствах гибели Хайдина и не вправе их комментировать. В компанию официальные запросы от следственных органов в связи с деятельностью Хайдина не поступали, говорится в комментарии.

Группа компаний «Благо» называет себя одним из лидеров масложировой отрасли в России и крупнейшим поставщиком растительных масел для ритейлеров. Основатель компании Аркадий Фосман умер в октябре 2024 года в возрасте 55 лет после болезни.