«Новая газета Европа»: после начала войны больше 100 российских чиновников пообещали уйти на фронт. Подавляющее большинство из них так и не подписали полноценный контракт 

С февраля 2022 года 108 российских чиновников и депутатов — как федерального, так и регионального уровня — заявили, что хотят принять участие в войне с Украиной, подсчитали журналисты «Новой газеты Европа». 18 госслужащих ушли на фронт, чтобы избежать уголовной ответственности, еще 20 человек не предприняли никаких действий после того, как заявили о намерении уйти на войну. Как минимум 62 чиновника и депутата, в итоге все же оказавшихся на фронте как добровольцы, во время службы имели льготные условия.

Больше всего госслужащих — 31 человек — уехали на войну в 2022 году. В 2024-м таких случаев было 23, что почти в два раза больше, чем в 2023-м. Самым высокопоставленным чиновником, заявившим о готовности участвовать во вторжении, стал сенатор Виктор Бондарев, имеющий звание генерал-полковника. Однако, подчеркивает «Новая Газета Европа», информация о том, что Бондарева вновь приняли на службу, не публиковалась в открытых источниках. Среди тех, кто говорил о желании уехать на фронт, были также 18 депутатов Госдумы.

В 2024 году на фронт уехали сразу шесть чиновников и один депутат из Белгородской области. Правда, все семеро в итоге служили в добровольческом отряде «БАРС-Белгород», который занимается защитой приграничных районов и помощью местным жителям. В зону боевых действий никто из них не попал, а трое чиновников вернулись со службы спустя месяц.

Чиновники из Белгородской области — не единственные, кто решил не заключать полноценный контракт с Минобороны, а лишь вступить в добровольческое формирование. По данным «Новой газеты», так поступили как минимум 49 госслужащих из 70, решивших добровольно отправиться на военную службу. Место службы еще 10 человек журналистам установить не удалось. Отмечается, что всего 11 чиновников и депутатов отправились служить в регулярные воинские части. При этом на общих основаниях в армии оказались всего восемь госслужащих — из них двое были ранены, еще трое погибли. Остальные 62 чиновника служили в добровольческих формированиях, в тылу или были аномально активны в гражданской жизни во время службы — то есть имели льготные условия.

Контракт на службу в добровольческом формировании, пишут журналисты, принципиально отличается от контракта, который заключают непосредственно с военными частями. Так, добровольцы не получают единовременную выплату за подписание контракта, а срок их службы ограничен: как правило, служба в добровольческом формировании длится три или шесть месяцев. В формировании «БАРС-Белгород», где служат чиновники из этого региона, контракт можно расторгнуть в любой момент, подчеркивает «Новая газета Европа», добавляя, что мобилизованные и контрактники (то есть большинство участников вторжения) такой привилегии не имеют — и обязаны оставаться на фронте до окончания войны.

Половина чиновников, уехавших на войну, провела на службе шесть месяцев или меньше. 31 человек до сих пор продолжает службу, при этом девять из них ушли на фронт менее полугода назад, поэтому точно сказать, решили ли они продолжить службу в долгосрочной перспективе, пока невозможно.