ФСБ сообщила о задержании жительницы Хабаровска, подозреваемой в сборе сведений о военных объектах для Украины

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска, которую подозревают в том, что она собирала сведения для Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Спецслужба утверждает, что жительница Хабаровска «инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества» с представителями украинской разведки, чтобы оказать им помощь в «деятельности, направленной против безопасности РФ».

По версии следствия, она собирала сведения в отношении сотрудников правоохранительных органов, объектов гражданской и военной инфраструктуры.

Против задержанной возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (статья 275.1 УК). Жительницу Хабаровска отправили в СИЗО. Ее имя ФСБ не сообщила.

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