В Словакии школьник напал с ножом на учителя и одноклассников. Два человека погибли
Источник: TA3
В городе Спишска-Стара-Вес на востоке Словакии школьник напал с ножом на других учеников, сообщает телеканал Ta3.
Нападавшему 18 лет, его имя не уточняется. По предварительным данным, он атаковал учителя и двух одноклассников в здании школы.
Власти сообщили, что погибли два человека (кем они были, не уточняется), еще один находится в критическом состоянии. Есть ли другие пострадавшие, неизвестно.
Преступника задержали вскоре после инцидента. Его мотивы пока неясны.