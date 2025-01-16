В Подмосковье задержали 16-летнего подростка по делу о подготовке нападения на школу

В подмосковном городе Реутов задержали 16-летнего подростка, ему предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года юноша был участником «структурного подразделения международной террористической организации» и занимался «пропагандой ее деятельности». Он также «принимал непосредственное участие в проводимых обсуждениях о совершении терактов».

В СК утверждают, что об этой деятельности стало известно оперативникам ФСБ. Как это они сделали, не уточняется. Вскоре подростка задержали.

О какой организации, признанной в России террористической, идет речь, в пресс-релизе СК не уточняется.

«Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что задержанный, по версии следствия, планировал нападение на школу. Газета называет его имя — Руслан, он учился в десятом классе. Его подозревают в участии в движении .

Силовики утверждают, что подросток подписался на телеграм-канал про «Колумбайн», а также «вступил в другие аналогичные тематические группы в соцсетях». Таким образом следствие посчитало, что он «фактически присоединился к международному террористическому движению».

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что десятиклассник планировал нападение на школу № 1 в Реутове. При обыске у него нашли три ножа.