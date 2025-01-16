В Новосибирске участник войны, попавший на фронт из колонии, устроил ДТП со смертельным исходом. Его арестовали за дезертирство

Участник войны, попавший туда из колонии и дезертировавший с фронта, устроил ДТП со смертельным исходом в Новосибирске. Об этом пишет «Сибирь.Реалии».

ДТП произошло 11 января. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. 26-летний пассажир погиб, а две 17-летние пассажирки и сам водитель были госпитализированы.

Как позже выяснилось, за рулем находился 40-летний Денис Громов. Он был осужден на 21 год за групповое убийство женщины в 2012 году. Из колонии он завербовался на войну, однако дезертировал с фронта.

После ДТП, сообщает телеграм-канал «Экстренный НСК», Громова арестовали по обвинению в дезертирстве. Помимо этого, его подозревают в вымогательстве денег у сослуживцев.

Минобороны РФ активно вербует заключенных колоний на войну с 2022 года. Заключить контракт могут и люди, осужденные по тяжким статьям — таким, как убийства или изнасилования. СМИ регулярно пишут о том, как после возвращения с войны они совершают новые преступления.

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