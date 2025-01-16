В Латвии бывшего советского офицера с гражданством России приговорили к восьми годам по обвинению в шпионаже

Окружной суд в Риге приговорил 72-летнего гражданина России к восьми годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, пишет агентство Leta со ссылкой на прокуратуру.

Имени осужденного издание не называет, уточняя только, что он — бывший советский офицер, который после увольнения остался в Латвии.

По версии обвинения, пенсионер передал представителю разведки информацию, которую он получил о политических процессах в Латвии и о критически важных инфраструктурных и военных объектах в районе аэропорта Риги — в том числе о проводимых на его территории реновационных работах и строительстве ангаров. Также, как утверждается, обвиняемый интересовался территорией вокруг расположения 17-го батальона Национальной гвардии.

Объем переданной им информации обвинению неизвестен. Представитель российской разведки, с которым общался обвиняемый, приезжал для передачи информации в Калининград, а сам обвиняемый — в Россию. Шпионаж, как утверждает следствие, осуществлялся в течение длительного периода времени.

В гараже обвиняемого были найдены один брикет взрывчатки на основе гексогена массой 975 граммов и четыре тротиловых брикета общей массой 759,4 грамма, а также 136 патронов.

О задержании пенсионера стало известно в конце декабря 2023 года, а дело против него было возбуждено несколькими днями ранее, пишет Leta. Прокурор в суде требовал для обвиняемого восемь лет лишения свободы, сколько и дал суд.