Премьер Словакии Фицо анонсировал встречу с Зеленским «в ближайшие дни». Они публично конфликтуют из-за прекращения транзита российского газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ближайшее время встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Ireozhlas.
«Мы ищем другую дату [встречи], которая должна состояться в ближайшие несколько дней», — сказал Фицо журналистам.
Где пройдет встреча — в Украине, в Словакии или в какой-нибудь третьей стране, Фицо не уточнил.
Фицо и Зеленский публично конфликтуют в последние несколько недель, из-за того что Украина остановила транзит российского газа в Словакию. В конце декабря Фицо ездил в Москву и встречался с Владимиром Путиным. Президент Украины обвинил Фицо «в торговле государственными интересами», после чего тот пригрозил прекратить поставки электроэнергии из Словакии в Украину. В дальнейшем главы государств обменялись целым рядом критических заявлений.
13 января Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе для обсуждения вопросов, связанных с транзитом газа. Президент Украины заявил, что согласен на встречу, но предложил провести ее в Киеве.