«Вместо решения проблем он летает по миру и кланяется диктаторам». Оппозиция Словакии проведет заседание парламента по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо

Оппозиционные партии Словакии внесли в парламент предложение о проведении внеочередного заседания по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо. Об этом сообщил глава партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка, передает издание Dennik N.

В качестве причин для вотума недоверия оппозиционные партии назвали рост цен в стране, проблемы со здравоохранением и экономикой.

«Вместо того, чтобы решать эти проблемы, Роберт Фицо летает по миру, кланяясь диктаторам и наслаждаясь роскошью», — заявил Шимечка.

Инициативу поддержали представители партий «Прогрессивная Словакия», «Свобода и солидарность», «Христианские демократы», «За народ» и другие. Шимечка назвал это важным моментом объединения оппозиции.

«Нечасто случается, да и в прошлом нечасто случалось, чтобы вся оппозиция, несмотря на все разногласия, проблемы и личные отношения, которые могут существовать, объединялась и делала такой общий шаг», — пояснил он.

Reuters накануне отмечал, что коалиция, поддерживающая Фицо в парламенте, в последние месяцы «пошатнулась», ее численность сократилась до 76 мест из 150. Чтобы добиться отставки правительства, вотум недоверия должно поддержать большинство депутатов парламента.

В декабре 2024 года Роберт Фицо приезжал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал это ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по словам Фицо, выступил против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. Зеленский предположил, что «теневые договоренности» Фицо с Путиным — «это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман».

13 января Фицо пригласил Зеленского на переговоры по вопросу транзита российского газа. По его словам, встреча может пройти на территории Словакии, вблизи границы с Украиной. В ответ Зеленский позвал его в Киев в пятницу 17 января.

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