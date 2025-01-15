В Татарстане поврежден магистральный кабель. Почти у четырех миллионов пользователей в 21 регионе России снизилась скорость интернета

В 21 регионе России снизилась скорость интернета из-за аварии на магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

Обрыв кабеля произошел на участке Тюлячи — Новая Тура. На месте работают аварийно-восстановительные бригады. «Ориентировочные сроки устранения — 21:00 по московскому времени», — заявил Роскомнадзор.

Что стало причиной аварии, в ведомстве не уточнили.

По данным Роскомнадзора, скорость интернета упала примерно у 3,8 миллиона пользователей. Какие регионы пострадали от аварии, не уточняется.