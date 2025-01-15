В США ограбили дом хоккеиста Евгения Малкина. У него украли чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли

В США ограбили дом российского хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Об этом сообщил питтсбургский телеканал KDKA-TV со ссылкой на несколько источников.

В «Питтсбурге» позже подтвердили, что дом Малкина взломали и ограбили.

По информации KDKA-TV, грабители ворвались в дом российского хоккеиста в субботу 11 января. В этот день «Питтсбург» проводил домашний матч с «Оттавой». Позже полиция обнаружила, что задняя дверь дома была взломана. Злоумышленники также отключили сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

Телеканал сообщил, что грабители украли три чемпионских перстня, полученных Малкиным за три победы в Кубке Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Забрали ли злоумышленники что-либо еще, не уточняется.

«Новость об ограблении моего дома — не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», — сказал Малкин в комментарии «Матч ТВ».

Евгению Малкину 38 лет. Он был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта 2004 года под вторым номером. Малкин выступает за «Питтсбург» с сентября 2006 года. Малкин провел 1187 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 1329 очков (506 шайб и 823 результативные передачи). В плей-офф российский хоккеист набрал 180 очков (67+113) в 177 играх.

Чемпионские перстни в НХЛ получают игроки, тренеры и персонал команд-обладателей Кубка Стэнли. Такая же традиция есть в других североамериканских профессиональных лигах, например, в НБА или НФЛ.