В Батуми избили бывшего премьер-министра и основателя оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию

В Батуми несколько человек напали на бывшего премьер-министра Грузии и основателя оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2» со ссылкой на членов партии.

Нападение произошло в отеле Sheraton. Гахарию после избиения доставили в больницу.

Позже врач батумской клиники рассказал журналистам, что у Гахарии диагностировали сотрясение мозга и перелом носовой кости. Политик покинул клинику по собственному желанию, добавил врач.

Свидетелем инцидента оказался редактор издания «Горные новости» Гела Мтивлишвили. По его словам, на Гахарию напали депутаты парламента Грузии и Верховного совета Аджарии.

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Георгий Гахария занимал пост премьер-министра Грузии с 2019 года. На этот пост его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта». В 2021 году он подал в отставку. Причиной своего решения он назвал «разногласия с командой» по вопросу о задержании лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение», соратника Михаила Саакашвили Ники Мелии. В мае того же года Гахария основал собственную партию «За Грузию». На состоявшихся в октябре выборах она набрала достаточно голосов, чтобы пройти в парламент, но, как и другие оппозиционные партии, в знак протеста против победы правящей «Грузинской мечты» отказалась от мандатов.