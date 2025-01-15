В Анапе умер 17-летний подросток. Местные СМИ утверждают, что он надышался мазутом во время уборки пляжей

В Анапе в ночь на 15 января умер 17-летний студент местного индустриального техникума Александр Комин, сообщает издание 93.ru. Что стало причиной смерти, точно неизвестно. В региональном Минздраве заявили, что проводится судебно-медицинская экспертиза, пишет «Московский комсомолец».

Телеграм-канал Kub Mash утверждает, что у Комина была астма. Двоюродный брат Александра Михаил рассказал изданию 93.ru, что в день смерти Комин ходил убирать мазут после крушения танкеров — но уточнил, что не знает, была ли это инициатива колледжа или самого студента. «Но он здоровый был, не болел», — сказал Михаил. По его словам, родители Комина, когда ему стало плохо, вызвали скорую помощь, но врачи не успели доехать.

В колледже заявили, что мазут на пляжах Анапы убирают только совершеннолетние студенты и преподаватели. По словам директора Евгения Пономарева, перед каждой уборкой в учебном заведении составляли списки участников, Комина в них не было, цитирует его «Московский комсомолец». В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что погибший «не был организованным волонтером на уборке пляжей курорта».

15 декабря два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. После этого в Черное море попали как минимум три тонны мазута. Из-за розлива оказались загрязнены 50 километров побережья в Краснодарском крае, последствия аварии устраняли восемь тысяч волонтеров.

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