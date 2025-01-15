США ввели санкции против Запорожской АЭС, выставочного центра «Патриот» и «Военторга»

Министерство финансов США объявило о новых санкциях — в обновленный реестр попали 16 человек из России, Германии и Турции, а также компании из РФ, Китая, ОАЭ, Турции и других стран.

В частности, ограничения ввели против Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск на оккупированной части Запорожской области Украины. Под санкции также попал подмосковный выставочный центр «Патриот», созданный Минобороны РФ, как сказано на его сайте, для «продвижения перспективных образцов вооружения и военной техники».

Также в санкционном списке корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (одна из крупнейших российских компаний по производству оружия) и «Барнаултрансмаш», который выпускает двигатели для бронированных машин пехоты (БМП). Кроме того, под ограничения попали «Аэроэлектромаш» (выпускает электрооборудование для авиационной и космической техники), «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» и НИИ физических измерений.

В санкционный список также включили российскую сеть магазинов «Военторг», в которых продают воинское снаряжение.

Предыдущий раз Минфин США вводил санкции 10 января. Тогда под ограничения попали компании «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефть», а также больше 180 кораблей российского теневого флота. Они перевозят нефть по цене выше установленных 60 долларов за баррель. После этого, как писал Reuters, 65 кораблей застряли у берегов Китая и Индии.

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