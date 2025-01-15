Нил Гейман ответил на обвинения в сексуализированном насилии. Он настаивает, что никакого насилия не было

Писатель Нил Гейман отверг обвинения в сексуализированном насилии, выдвинутые против него в прессе. Гейман заявил, что мог быть «эмоционально недоступным» и эгоистичным в отношениях, но не вступал в сексуальные связи без согласия. Пост об этом был опубликован 15 января на его официальном сайте.

Гейман заявил, что перечитал сообщения от женщин, которые позже рассказали о насильственных действиях с его стороны. «Эти сообщения сейчас читаются так же, как и тогда — как сообщения двух людей, которые наслаждаются добровольными сексуальными отношениями и хотят снова увидеть друг друга», — заявил писатель.

«Некоторые из ужасных историй, которые сейчас рассказывают, никогда не происходили, а другие настолько искажены, что не имеют никакого отношения к реальности», — добавил Гейман. Он подчеркнул, что «не может и не будет признавать, что сделал то, чего не делал».

Впервые Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии летом 2024 года — в СМИ выступили две женщины, с которыми он встречался. Писатель уже тогда отверг обвинения, заявив, что вступал в отношения только по взаимному согласию.

Позже к обвинениям против Геймана присоединились еще три женщины, а 14 января издание Vulture выпустило большой материал на эту тему («Медуза» его пересказала). Как минимум две бывшие партнерши Геймана также заявили на писателя в полицию.

В чем именно обвиняют Нила Геймана

Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии Об этом заявили две женщины. Одна из них обратилась в полицию. Писатель обвинения отвергает

В чем именно обвиняют Нила Геймана

Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии Об этом заявили две женщины. Одна из них обратилась в полицию. Писатель обвинения отвергает