Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су. Он занял этот пост две недели назад

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи проголосовало за импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су, сообщает агентство «Ренхап».

За импичмент были поданы 192 голоса депутатов, против — ноль.

Ходатайство об импичменте подала оппозиционная Демократическая партия. Такое решение она объяснила тем, что Хан отказался назначить трех дополнительных судей в состав Конституционного суда страны, который будет рассматривать импичмент предыдущего президента страны Юн Сок Еля.

Конституционный суд Южной Кореи состоит из девяти судей. Решение об импичменте Юна должны поддержать как минимум шесть судей. Сейчас в составе КС только шесть судей, поэтому даже один голос против позволит Юну остаться у власти, поясняет BBC News.

14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту страны Юн Сок Елю в связи с его попыткой ввести военное положение. Согласно Конституции, полномочия главы государства временно перешли премьер-министру Хан Док Су. Если Конституционный суд подтвердит отстранение президента, в стране пройдут внеочередные выборы.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ель ввел в стране чрезвычайное положение, объяснив это необходимостью «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы» и призвал оппозиционные партии «немедленно прекратить возмутительные действия, которые парализуют работу страны». Парламент на срочном заседании проголосовал за отмену чрезвычайного положения, это решение одобрило и правительство. Спустя шесть часов чрезвычайное положение было отменено.

Первая попытка объявить импичмент президенту состоялась 7 декабря, но тогда парламент не смог провести голосование. Против Юн Сок Еля расследуется дело о мятеже из-за введения чрезвычайного положения в стране.

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