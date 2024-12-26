Журналиста Дмитрия Карцева оштрафовали на 10 тысяч рублей за сотрудничество с «нежелательной» организацией. Повод — подкаст «Медузы»
Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал бывшего журналиста «Медузы» Дмитрия Карцева на 10 тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП), сообщает «Медиазона».
Поводом для составления административного протокола стал эпизод исторического подкаста «Медузы» «Прошедшее время» от 19 апреля 2024 года. В том выпуске рассказывалось о прошлом России как истории бесконечных войн и сражений. Карцев был соведущим подкаста.
Дмитрий Карцев работал в «Медузе» до 2024 года. Сейчас он редактор сайта немецкого проекта Dekoder, который российские власти объявили «нежелательным» в мае 2024 года.
По подсчетам «Медиазоны», Карцев стал уже 37-м по счету человеком, которого оштрафовали за сотрудничество с «Медузой» или публикацию ссылок на материалы издания. Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года.
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