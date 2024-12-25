Губернатор Курской области заявил, что ВСУ обстреляли город Льгов. Четыре человека погибли

Четыре человека погибли, еще пять пострадавших госпитализированы после обстрела города Льгов в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. Он возложил ответственность за обстрел на ВСУ.

По его словам, серьезно повреждены жилой пятиэтажный дом, два одноэтажных дома и салон красоты. «В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин. Также из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода», — рассказал Хинштейн.

В поврежденных и соседних домах приостановили подачу газа и электричества. Аварийные бригады приступают к восстановлению. Спасатели МЧС потушили пожары, начавшиеся после обстрела.

Телеграм-канал Mash сообщал, что в городе «упало как минимум шесть ракет». По его данным, помимо домов повреждена крыша сахарного завода и ТЭЦ.

В ВСУ заявили, что удар был нанесен по расположению пункта управления 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ. По данным местного издания «Пепел Курск», пункт управления находился в районе Льговского сахарного комбината.

Удар по Льгову, по предварительным данным, нанесен из системы залпового огня HIMARS, сообщили ТАСС в военном следственном управлении СК России.