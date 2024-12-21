Зеленский уволил постпреда Украины при ООН Кислицу и нескольких послов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских дипломатических представителей в шести странах и ряде международных организациях, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на указы главы государства.

Так, Зеленский уволил:

Сергея Кислицу с должностей представителя при ООН, посла в Содружестве Багамских Островов и в Тринидад и Тобаго;

Евгению Филипенко с должности представителя при отделении ООН и других международных организациях в Женеве;

Андрея Праведника с должности посла в Руанде;

Андрея Тарана с должности посла в Словении;

Петра Бешту с должности посла в Литве;

Сергея Корсунского с должности посла в Японии;

Василия Гамянина с должностей посла в Индонезии и представителя при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;

Павла Рябикина с должности посла в КНР.

Президент Украины назначил новых послов в пяти странах: Юлию Федив послом в Республике Филиппины, Вячеслава Яцюка послом в Руанде, Ольгу Никитченко послом в Литве, Федора Шандора послом в Венгрии и Петра Бешту послом в Словении.

Власти Украины еще осенью анонсировали замены и новые назначения послов. Так, глава МИД страны Андрей Сибига после назначения в начале сентября заявлял о ряде кадровых решений и пересмотре внешнеполитической стратегии Украины. В обращении вечером 20 декабря президент страны Владимир Зеленский сообщил, что согласовал назначение более 30 послов Украины за рубежом.