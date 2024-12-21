Зеленский уволил постпреда Украины при ООН Кислицу и нескольких послов
Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских дипломатических представителей в шести странах и ряде международных организациях, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на указы главы государства.
Так, Зеленский уволил:
- Сергея Кислицу с должностей представителя при ООН, посла в Содружестве Багамских Островов и в Тринидад и Тобаго;
- Евгению Филипенко с должности представителя при отделении ООН и других международных организациях в Женеве;
- Андрея Праведника с должности посла в Руанде;
- Андрея Тарана с должности посла в Словении;
- Петра Бешту с должности посла в Литве;
- Сергея Корсунского с должности посла в Японии;
- Василия Гамянина с должностей посла в Индонезии и представителя при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;
- Павла Рябикина с должности посла в КНР.
Президент Украины назначил новых послов в пяти странах: Юлию Федив послом в Республике Филиппины, Вячеслава Яцюка послом в Руанде, Ольгу Никитченко послом в Литве, Федора Шандора послом в Венгрии и Петра Бешту послом в Словении.
Власти Украины еще осенью анонсировали замены и новые назначения послов. Так, глава МИД страны Андрей Сибига после назначения в начале сентября заявлял о ряде кадровых решений и пересмотре внешнеполитической стратегии Украины. В обращении вечером 20 декабря президент страны Владимир Зеленский сообщил, что согласовал назначение более 30 послов Украины за рубежом.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!