Перейти к материалам
поддержать «Медузу»

Зеленский уволил постпреда Украины при ООН Кислицу и нескольких послов

Источник: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских дипломатических представителей в шести странах и ряде международных организациях, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на указы главы государства.

Так, Зеленский уволил:

  • Сергея Кислицу с должностей представителя при ООН, посла в Содружестве Багамских Островов и в Тринидад и Тобаго;
  • Евгению Филипенко с должности представителя при отделении ООН и других международных организациях в Женеве;
  • Андрея Праведника с должности посла в Руанде;
  • Андрея Тарана с должности посла в Словении;
  • Петра Бешту с должности посла в Литве;
  • Сергея Корсунского с должности посла в Японии;
  • Василия Гамянина с должностей посла в Индонезии и представителя при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;
  • Павла Рябикина с должности посла в КНР.

Президент Украины назначил новых послов в пяти странах: Юлию Федив послом в Республике Филиппины, Вячеслава Яцюка послом в Руанде, Ольгу Никитченко послом в Литве, Федора Шандора послом в Венгрии и Петра Бешту послом в Словении. 

Власти Украины еще осенью анонсировали замены и новые назначения послов. Так, глава МИД страны Андрей Сибига после назначения в начале сентября заявлял о ряде кадровых решений и пересмотре внешнеполитической стратегии Украины. В обращении вечером 20 декабря президент страны Владимир Зеленский сообщил, что согласовал назначение более 30 послов Украины за рубежом.

«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!

Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!

20
Поддержать
25
Поддержать
другая сумма
Поддержать