В исправительной колонии № 11 Челябинской области умер юрист и правозащитник Владимир Казанцев, сообщила челябинский блогер Валентина Волкова. Жена Казанцева Ирина подтвердила 74.ru информацию о смерти мужа.

«С сердцем плохо стало», — рассказала жена Казанцева. Точная причина смерти неизвестна.

«Осужденный внезапно почувствовал себя плохо. Прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали. Смерть констатировала прибывшая бригада скорой помощи. В настоящее время по данному факту проводится поверка, устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали гибель Казанцева во ФСИН по Челябинской области.

Казанцев на момент задержания в августе 2020 года был юристом общественной организации «Стоп ГОК». Это движение экоактивистов выступало против строительства Томинского горно-обогатительного комбината (ГОКа). Правозащитник помогал отстаивать интересы активистов, в том числе по делам о задержаниях на акциях в защиту природы, и требовал признать решение о строительстве предприятия незаконным, пишет «Медиазона». Казанцев также возглавлял организацию «Экологический консалтинг», которая судилась с правительством области и собственниками мусорного полигона в Полетаево.

В октябре 2022 года Советский районный суд Челябинска признал Казанцева виновным по уголовному делу о мошенничестве. По версии обвинения, юрист получил от одного из клиентов 500 тысяч рублей за содействие в вынесении судебного решения в его пользу, а также пытался получить с другого клиента 2,5 миллиона рублей для передачи сотруднику арбитражного суда.

В итоге Казанцева приговорили к четырем годам колонии. Он вину не признал и связывал преследование со своей правозащитной деятельностью. Коллега юриста Ирина Трякшина также связывала дело в отношении правозащитника с судом по Томинскому ГОКу. Волкова также отметила, что дело против Казанцева «многие считают расправой» за его правозащитную деятельность.