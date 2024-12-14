Проект «Система»: Евросоюз подготовил санкции против организаторов российских гибридных операций. Под ограничения попадут сотрудники ФСБ, ГРУ и Тина Канделаки

Власти Европейского союза подготовили санкции в отношении лиц, причастных к российским гибридным операциям и информационным манипуляциям по всему миру, утверждает «Система» — расследовательский проект «Настоящего времени» и «Радио Свобода».

Как отмечает «Система», санкции на этих основаниях будут введены впервые. Всего под ограничения попадут 16 человек и три компании, узнали журналисты из проекта документа, который оказался в их распоряжении. В частности, в санкционный список попали:

Руководитель ООО «ГК Структура» Николай Тупикин. По версии чиновников ЕС, он возглавлял операцию Doppelganger («Двойник») — дезинформационную кампанию, в рамках которой фейковые новости публиковались на сайтах, мимикрирующих под крупные международные СМИ и другие авторитетные источники.

Сотрудница администрации президента России Софья Захарова. Ее считают участницей кампании Doppelganger, а также лицом, связанным с проектами, дискредитирующими российскую оппозицию.

Телеведущая и заместитель генерального директора «Газпром Медиа» Тина Канделаки. По версии чиновников ЕС, она занимается пропагандой, оправдывающей российскую агрессию в Украине.

Офицер ФСБ Артем Куреев, который, по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке.

Офицеры ГРУ Юрий Сизов и Владимир Липченко. Они, как утверждается, занимались организацией саботажей и гибридных атак, в том числе поджогами и нападениями на критическую инфраструктуру стран ЕС и Украины.

Как ожидается, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза утвердят 15-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и новые меры против организаторов гибридных операций Москвы 16 декабря.