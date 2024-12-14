Гимназиста Егора Балазейкина, осужденного за попытку поджога военкомата, поставили на учет в колонии как склонного к «терроризму» и «экстремизму»

18-летнего гимназиста Егора Балазейкина, осужденного на шесть лет по обвинению в попытке поджога военкомата, в колонии поставили на профилактический учет как склонного к террористической деятельности, к деятельности экстремистской направленности, а также как склонного к поджогам, сообщила его группа поддержки.

Балазейкина обвинили в двух попытках поджога военкоматов. По версии следствия, он бросал бутылки с зажигательной смесью в здания военкоматов в Петербурге и Кировске Ленинградской области в феврале 2023 года. Ничего не загорелось, но Балазейкина задержали и затем отправили в СИЗО.

На суде гимназист согласился, что пытался поджечь военкоматы, но отрицал, что совершил покушение на теракт. Родственники рассказывали, что у него на войне в Украине погиб дядя — офицер российской армии. Сам Балазейкин говорил о его гибели в своем последнем слове.

В ноябре 2023 года суд признал Егора Балазейкина виновным в покушении на теракт (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК) и приговорил к шести годам воспитательной колонии. После приговора гимназиста отправили в колонию в поселке Металлострой в Ленинградской области.

Мать Егора Балазейкина рассказывала, что у ее сына хроническое заболевание печени — аутоиммунный гепатит. В заключении состояние его здоровья сильно ухудшилось, у него прогрессирует фиброз печени.

дело егора балазейкина

«Шесть лет дали не Егору, а всем нам. Показали: вот ваше место» 17-летнего Егора Балазейкина приговорили к шести годам колонии за попытку поджечь два военкомата. Это интервью его родителей

дело егора балазейкина

«Шесть лет дали не Егору, а всем нам. Показали: вот ваше место» 17-летнего Егора Балазейкина приговорили к шести годам колонии за попытку поджечь два военкомата. Это интервью его родителей