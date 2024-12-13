Министра спорта Михаила Дегтярева избрали президентом Олимпийского комитета России. Других кандидатов на пост не было

Олимпийский комитет России избрал своим новым президентом Михаила Дегтярева, который также занимает пост министра спорта РФ.

Как сообщает «Интерфакс», за кандидатуру Дегтярева проголосовали 197 делегатов съезда ОКР, двое воздержались от голосования.

Выборы проходили на безальтернативной основе. Кандидатуру Дегтярева выдвинули в октябре на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта РФ — вскоре после того, как предыдущий президент ОКР Станислав Поздняков объявил о своей отставке.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Международный Олимпийский комитет ввел санкции против России и Беларуси. Согласно им, в России и Беларуси не будут проводиться международные соревнования, гимны, флаги и другие национальные символы двух стран не могут демонстрироваться на любых международных соревнованиях, а чиновники и другие должностные лица не имеют права получить аккредитацию или приглашение на такие мероприятия. На Олимпиаде в Париже, которая проходила в 2024 году, МОК разрешил выступать российским спортсменам в нейтральном статусе (без флага и гимна) — и только в индивидуальных видах спорта. В результате в Играх участвовали 15 российских спортсменов.

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