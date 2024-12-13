Крупнейшая украинская металлургическая компания «Метинвест» остановила работу на угледобывающей площадке под Покровском в Донецкой области из-за активных боев в районе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, выпущенное 12 декабря.

Площадка в селе Песчаное под Покровском включает вертикальный ствол шахты № 3 «Покровское» и административный комплекс. На нее приходится около половины от всего угля, добываемого компанией. В заявлении сказано, что из района эвакуировали основной персонал и членов их семей. Компания оценивает последствия остановки добычи угля.

Другие предприятия «Метинвест» в Донецкой области продолжают работу, говорится в заявлении. Как пишет Reuters со ссылкой на источник, вдали от линии фронта находятся еще две шахты компании.

Вооруженные силы РФ, ведущие наступление в Донецкой области, подходят с юга к Покровску — важному логистическому узлу ВСУ. В сводке «Медузы» о боевых действиях в Украине от 7 декабря говорилось, что российские силы вошли в поселок Шевченко, расположенный в шести километрах от Покровска и в двух километрах от села Песчаное, где находится шахта «Метинвест». Судя по карте украинского OSINT-проекта DeepState, российские военные ведут наступление в том числе в направлении Песчаного.

«Метинвест» — группа компаний украинского бизнесмена Рината Ахметова, крупнейший украинский производитель стали. Объект компании в селе Песчаное — единственная в Украине шахта по добыче коксующегося угля, пишет Reuters. Аналитик киевского инвестбанка Dragon Capital Деннис Саква сказал Bloomberg, что в первом полугодии 2024 года на долю этой шахты приходилось более трети EBITDA (прибыль до вычета расходов на налоги, проценты, износ) компании.