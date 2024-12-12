В Омске задержали регионального министра цифрового развития и заместителя председателя областного правительства Дениса Цуканова

В Омске задержан заместитель председателя областного правительства и министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов, сообщают издание «Город 55», а также РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным «Города 55», Цуканова отправили в Москву, где ему изберут меру пресечения в Басманном районном суде. Подробности уголовного дела, возбужденного против него, неизвестны. На сайте Басманного суда дело пока не зарегистрировано.

В пресс-службе правительства Омской области задержание Цуканова не комментировали.

39-летний Цуканов занял пост заместителя председателя правительства Омской области и главы регионального Минцифры в июле 2023 года. До этого с октября 2022 года он был руководителем аппарата правительства самопровозглашенной ДНР, а еще раньше в течение восьми лет занимал должность заместителя директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.

С нынешним губернатором Омской области Виталием Хоценко, занявшим этот пост в сентябре 2023 года, Цуканов, как отмечает «Город 55», работал вместе и в самопровозглашенной ДНР, и в Минпромторге.