Федерация водных видов спорта России пояснила, что ей нельзя публиковать результаты российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, пишет «Матч ТВ».

В пресс-службе федерации телеканалу сказали, что уточняли информацию у международной федерации плавания World Aquatics и «работают в соответствии с правилами». «Существуют правила нейтрального статуса, они также касаются активностей в медиа», — добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС уточняет, что «нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтрального спортсмена со страной, потому что она находится в состоянии конфликта». По его словам, это касается даже публикации результатов, потому что «спортсмены никак не должны ассоциироваться с национальной федерацией». Запрет должен перестать действовать 16 декабря, на следующий день после окончания чемпионата мира.

Накануне россияне выиграли две золотые медали на чемпионате, который проходит в Будапеште. 18-летний Мирон Лифинцев занял первое место в стометровке на спине, установив юношеский рекорд мира (48,76 секунды), а российская команда в составе Лифинцева, Кирилла Пригоды, Арины Суриковой и Дарьи Трофимовой выиграла смешанную комбинированную эстафету 4×50 метров с рекордом Европы — 1 минута 35,36 секунды.

В конце ноября World Aquatics смягчила критерии допуска спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям. Международная федерация убрала ряд пунктов, касающихся процедуры отбора, что дало российским пловцам возможность впервые за три года выступить на чемпионате мира. Участие в соревновании они принимают под нейтральным флагом.