The Times of Israel: Израиль изучает возможность удара по ядерным объектам Ирана

Армия обороны Израиля считает, что после ослабления поддерживаемых Тегераном группировок на Ближнем Востоке и падения режима Башара Асада в Сирии появилась возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на военные источники.

По информации издания, израильские ВВС продолжают повышать свою боеготовность и подготовку к возможному нанесению ударов по ядерным объектам Ирана.

Собеседники The Times of Israel считают, что «изоляция» Ирана может подтолкнуть его к дальнейшему развитию ядерной программы, чтобы заменить средства сдерживания.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее объявил, что военно-морские силы Израиля уничтожили военный флот Сирии в ходе операции, проведенной вечером 9 декабря. The Times of Israel пишет, что Израиль уничтожил 86% сирийской ПВО, что создает определенную свободу для пролета самолетов ЦАХАЛ в Иран.

Армия обороны Израиля в ночь на 26 октября нанесла серию воздушных ударов по военным объектам в Иране. В ЦАХАЛ заявили, что бомбардировки стали ответом на ракетные обстрелы со стороны Тегерана. По данным Axios, в результате израильских ударов был уничтожен исследовательский центр по разработке ядерного оружия под Тегераном. Речь идет об объекте Телеган-2 на территории военного комплекса Парчин примерно в 30 километрах к юго-востоку от столицы Ирана. Он был частью иранской программы по созданию ядерного оружия, пока Иран не заморозил ее в 2003 году. Считается, что на Телегане-2 проводили испытания взрывчатки, которая должна была приводить в действие ядерное устройство.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу незадолго до удара 26 октября сообщил президенту США Джо Байдену, что израильская армия собирается нанести удар по военной инфраструктуре Ирана, а не по ядерным или нефтяным объектам страны.

Иран отрицает, что собирается создать ядерное оружие.

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