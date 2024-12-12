Спикера Госдумы Вячеслава Володина заочно приговорили к 15 годам лишения свободы в Украине

Украинский суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщает Служба безопасности Украины.

Российского политика признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 3 статьи 110 УК Украины).

Согласно материалам уголовного дела, Володин как доверенное лицо главы Кремля принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, он провел голосование в парламенте о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем организовал ратификацию договора о дружбе и сотрудничестве Кремля с этими оккупированными регионами Украины.

«В дальнейшем Кремль использовал „законодательные инициативы“ Володина для начала полномасштабной войны против Украины. В настоящее время должностное лицо продолжает оправдывать временный захват территорий нашего государства и выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ. Об этом он часто заявляет на заседаниях Госдумы России и в эфирах кремлевских пропагандистов», — говорится в пресс-релизе украинской спецслужбы.

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