На историка Тамару Эйдельман составили протокол о «дискредитации» российской армии

Дорогомиловский суд Москвы получил материалы административного дела в отношении историка Тамары Эйдельман, следует из карточки на сайте суда. Внимание на нее обратила «Медиазона».

На Эйдельман составили протокол о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Что стало поводом для преследования, неизвестно. Заседание суда по делу назначено на 26 декабря.

Историк также не знает, из-за чего на нее составили протокол. «Я не могу уследить за тем, какие еще у государства ко мне претензии. Да и не охота следить», — сказала она «Медиазоне».

Тамара Эйдельман — историк и преподаватель. Она уехала из России и живет за границей. Ее ютьюб-канал с лекциями по истории насчитывает более 1,7 миллиона подписчиков.

В сентябре 2022 года власти России объявили Эйдельман «иностранным агентом». В марте 2024 года Дорогомиловский суд Москвы назначил историку штраф 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента» в ее постах в соцсетях. В конце ноября 2024-го в Таганский суд Москвы поступило еще одно такое административное дело против Эйдельман. Его рассмотрят 27 декабря.

В июне 2024 года стало известно, что на Эйдельман завели уголовное дело о «реабилитации нацизма» (часть 4 статьи 354.1 УК). Прокуратура Москвы заявила, что нашла в видеоуроках историка высказывания, «выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России».

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