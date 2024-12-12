Москалькова заявила, что Россия и Украина обменяются посылками для пленных к Новому году

Уполномоченные по правам человека в России и Украине проведут обмен посылками для военнопленных к Новому году, сообщила журналистам российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Мы с украинским омбудсменом договорились о том, что к Новому году мы передадим посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами. И буквально в декабре на российско-белорусской границе будет этот обмен или где-то в другом месте», — цитирует ее слова ТАСС.

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил России и Украине рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными, но Владимир Зеленский ответил отказом. Перед этим Орбан провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, которые президент Украины раскритиковал.

Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Венгрия «как всегда, ничего не обсуждала с Украиной». «Как всегда, Венгрия не уведомила нас о своих контактах с Москвой. Как всегда, Украина не уполномочила Венгрию представлять ее каким-либо образом», — написал он в соцсетях, добавив, что Киев ежедневно работает над освобождением заключенных и стремится к достижению реального и прочного мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 декабря подтвердил, что Орбан выступил с мирной инициативой, в ответ на которую Кремль передал в посольство Венгрии свои предложения по обмену пленными. «Однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана», — отметил представитель Кремля.