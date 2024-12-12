Бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова арестовали по делу о получении взятки

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области и бывшего члена Совета Федерации Николая Любимова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, Любимов получил взятку в виде денег и «иного имущества» за «общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом».

11 декабря Любимов сообщил, что решил сложить с себя полномочия сенатора от Рязанской области. Причины такого решения он не называл.

Любимов занимал пост губернатор Рязанской области с сентября 2017 года по май 2022 года. После отставки он продолжил работу в должности секретаря рязанского регионального отделения «Единой России». В сентябре 2022 года Любимов стал сенатором от региона.

В августе 2020 года стало известно, что Николай Любимов, занимавший тогда должность губернатора Рязанской области, задекларировал в 2019 году доход в размере 4,3 миллиона рублей, его жена — 1,8 миллиона рублей, а несовершеннолетняя дочь главы региона — 10 миллионов. В пресс-службе главы региона тогда говорили, что в декларации отражены деньги, которые несовершеннолетняя дочь Любимова получила от продажи недвижимости, которой она владела.