ВТБ купил долю «Почты России» в «Почта банке» за 36 миллиардов рублей

Банк ВТБ выкупил долю «Почты России» в «Почта банке» за 36 миллиардов рублей и стал единственным владельцем кредитной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

По его словам сделка станет дополнительным источником финансирования для развития «Почты России».

ВТБ и «Почта России» создали «Почта банк» на базе «Лето банка», принадлежащего ВТБ24, в 2016 году. С 2017-го организации владели «дочкой» в одинаковом размере — по 50% минус одна акция, пишет РБК.

В 2021 году ВТБ решил вернуть контроль над «Почта банком» и выкупил две акции у Дмитрия Руденко, который к тому моменту покинул должность председателя правления «Почта банка».

О том, что группа ВТБ собирается выкупить долю «Почты России» в совместной «дочке», стало известно в начале июня 2024 года. Изначально сделка планировалась на 2025 год, но ВТБ решил ускорить переход «Почта банка» под свой контроль. Одной из причин этого решения, по словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, стало финансовое состояние «Почты России».

В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет «финансовая дыра». Как отмечает РБК, 2022 год компания впервые за девять лет завершила с убытком на 27 миллиардов рублей. Совфед рекомендовал правительству разработать план финансового оздоровления организации. 2023-й «Почта России» тоже завершила с убытком, но его размер сократился до 7,1 миллиарда рублей.