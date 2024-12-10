«Вот так» назвало имя офицера, застрелившего в голову 19-летнего срочника на полигоне в Приморье. Им оказался недавний кремлевский курсант

Польское издание сообщило 10 декабря, что в убийстве 19-летнего срочника Артема Антонова, совершенном на полигоне в Приморском крае в октябре, подозревается 22-летний лейтенант Александр Емельянов. Об этом изданию сообщил источник в силовых структурах. Ранее имя подозреваемого не сообщалось, было лишь известно, что это лейтенант.

По данным издания, после гибели солдата-срочника следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 349 УК).

Александр Владимирович Емельянов родился 12 сентября 2002 года в Ижевске, обнаружил журналист «Вот так» в слитых базах. По данным издания «Важные истории», Емельянов — недавний , еще в 2023 году он числился курсантом Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ). До поступления в училище он учился в кадетском классе школы «Гармония» в Ижевске и регулярно побеждал в военных соревнованиях среди кадетских классов.

После гибели срочника Артема Антонова, писал телеграм-канал Astra, лейтенанта задержали, он дал признательные показания, заявив, что застрелил срочника случайно. Брат погибшего говорил «Медиазоне», что офицера, выстрелившего в солдата, отстранили от службы. Избрали ли ему меру пресечения, неизвестно.

Александр Емельянов не ответил на звонки «Вот так».

19-летний срочник Артем Антонов из Татарстана погиб на полигоне «Ильинский» в Ханкайском районе Приморского края 21 октября из-за выстрела из автомата Калашникова. В материалах доследственной проверки, которые публиковали «Важные истории», говорилось, что сослуживец Антонова в нарушение правил обращения с оружием снял автомат с предохранителя, направил его в сторону людей и выстрелил очередью. Одна из пуль попала Антонову в голову, он умер на месте. Родственники Антонова говорили, что его могли убить за отказ подписывать контракт и отправиться в зону боевых действий.