Суд в Петербурге запретил клип Моргенштерна, где он в роли папы римского съедает таблетку экстази перед концом света

Колпинский районный суд Петербурга запретил к распространению в России клип на песню «Новая волна» рэпера Алишера Моргенштерна и DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман). Об этом 10 декабря сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

С иском в суд в июне обратилась прокуратура. В ведомстве посчитали, что в клипе «прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии».

«Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие», — говорила о иске прокуратуры Дарья Лебедева.

Участники судебного процесса, судя по фотографиям с заседания, посмотрели клип. При вынесении решения судья учел мнение специалистов, которые, по словам Лебедевой, «разобрали клип по кадрам». Против запрета видео «по техническим причинам» возражал Роскомнадзор. Моргенштерн и DJ Smash в заседании не участвовали.

Моргенштерн и DJ Smash на момент публикации этой заметки не комментировали решение суда.

Клип «Новая волна» вышел на ютьюб-канале Моргенштерна 2 апреля 2021 года, за более чем три года его посмотрели свыше 48 миллионов раз. Ролик начинается с дисклеймера с пометкой «18+». В предупреждении говорится, что видео «не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих», авторы «не пропагандируют употребление психотропных веществ», а в ролике есть «ненормативная лексика, сцены сексуального характера». «Все персонажи вымышлены и действия происходят в параллельной вселенной, не воспринимайте все всерьез», — сказано в дисклеймере.

В четырехминутном видео Моргенштерн играет роль папы римского, который выступает перед прихожанами в храме в Катании на Сицилии незадолго до того, как с Землей должен столкнуться астероид. В начале ролика DJ Smash в образе священнослужителя протягивает Моргенштерну черную книгу писателя-фантаста Александра Щёголева, в которую вложена фиолетовая таблетка, напоминающая . Затем Моргенштерн устраивает вечеринку в храме. Рефреном в песне звучит: «Танцуй, как тупая сука, вдруг мы все подохнем утром».

DJ Smash & MORGENSHTERN — Новая Волна MORGENSHTERN

После выхода клипа в 2021 году его раскритиковали представители Русской православной церкви и римско-католической архиепархии в Москве, а в Госдуме предлагали ограничить доступ к ролику.

Моргенштерн объявлен в России «иностранным агентом», Минюст РФ вынес такое решение в мае 2022 года. В отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей «иноагента». Артист живет за пределами России.