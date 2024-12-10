Суд арестовал счета владельца интернет-магазина «Плеер.ру» по делу о неуплате налогов на 10 миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал счета владельца интернет-магазина электроники «Плеер.ру» Алексея Конышева по иску налоговой службы. Об этом говорится в определении суда о принятии обеспечительных мер (.pdf). Внимание на карточку дела обратил РБК 10 декабря.

Суд арестовал денежные средства Конышева на 9,8 миллиарда рублей на всех счетах бизнесмена. Также суд в качестве обеспечительной меры запретил Конышеву совершать с сельскохозяйственными землями во Владимирской области стоимостью 747 тысяч рублей, а также с автомобилем BMW X7 стоимостью 9,5 миллиона рублей. Кроме того, суд запретил проводить любые действия с товарным знаком PLEER.

Федеральная налоговая служба (ФНС) 28 ноября подала в арбитражный суд иск, заподозрив бизнесмена в уклонении от уплаты налогов на почти 10 миллиардов рублей. Иск подан к Алексею Конышеву и двум компаниям — ООО «Восход» (действующему юрлицу «Плеер.ру») и ООО «Электрон» (бывшему юрлицу «Плеер.ру»). Налоговая служба выявила недоимку по налогам на 9,8 миллиарда рублей и потребовала взыскать ее.

Налоговая служба посчитала, что за время работы «Плеер.ру» несколько раз менял юридические лица, при этом не меняя структуру и местонахождение бизнеса, а также персонал. В то же время, говорится в материалах дела, Конышев оставался бенефициаром и получал деньги на свои счета от индивидуальных предпринимателей, участвовавших в схеме сокрытия выручки и дробления бизнеса.

Первым об иске ФНС к Конышеву 6 декабря сообщило издание Shopperʼs. На тот момент на сайте суда отсутствовали материалы, в которых говорилось, в чем именно налоговая подозревает бизнесмена. Соответствующие документы опубликовали только 9 декабря.

Заседание суда по иску налоговой службы назначено на 22 января 2025 года.

«Плеер.ру» — интернет-магазин электроники, основанный Алексеем Конышевым в 2001 году. Магазин стал популярен из-за низких цен на электронику, конкуренты обвиняли компанию в том, что она демпингует и продает контрабандные товары. В 2018 году ФСБ провела обыски в компании и приостановила работу магазина на несколько дней, в 2019-м суд остановил работу компании на месяц из-за махинаций с кассовыми чеками.

«Плеер.ру» объявил в сентябре 2024 года, что прекратил работу. Алексей Конышев заявил «Коммерсанту» в октябре, что на сайте «Плеер.ру» перестали продавать электронику «из-за отсутствия закупочных средств на товары». По его словам, магазин пытались продать за два миллиарда рублей, но сделка сорвалась. Конышев говорил, что «Плеер.ру» сменит формат и станет маркетплейсом.