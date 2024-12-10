Президента Бразилии госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели операцию из-за кровоизлияния в мозг, он чувствует себя хорошо. Об этом сообщает издание Globo со ссылкой на заявление больницы Sirio-Libanes.

Вечером 9 декабря президента Бразилии госпитализировали после того, как он почувствовал головную боль. МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, «возникшее в результате несчастного случая, произошедшего 19 октября». Тогда сообщалось, что Лула да Силва упал и ударился затылком.

Врачи провели президенту краниотомию — процедуру, при которой производится вскрытие черепа. Операцию проводили для удаления гематомы.

В сообщении больницы говорится, что операция прошла без происшествий.

«В настоящий момент президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии», — заявили в больнице.

20 октября сообщалось, что Лула да Силва отменил поездку в Казань на саммит БРИКС по состоянию здоровья. Находясь в своей резиденции, он упал и ударился затылком. Президента осмотрели медики, которые пришли к выводу, что госпитализация ему не требуется.

Луле да Силве 79 лет.