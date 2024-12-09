WSJ: осенью 2024 года Россия выпустила по Украине в четыре раза больше дронов и ракет, чем за аналогичный период прошлого года

Российская армия в сентябре, октябре и ноябре 2024 года выпустила по территории Украины 6000 беспилотников и ракет. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и в три раза больше, чем за три летних месяца нынешнего года, подсчитала The Wall Street Journal.

92% всех выпущенных боеприпасов за три осенних месяца — беспилотники и дроны-пустышки. Беспилотники-пустышки — это ложные цели, которые используются российскими войсками для истощения украинской ПВО.

Согласно подсчетам WSJ, в октябре 93% выпущенных Россией беспилотников были сбиты или потеряны в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тогда как баллистических и гиперзвуковых ракет — только 8%. В ноябре до 40% ракет были перехвачены.

По данным Associated Press, российские военные при атаках на Украину в последние несколько месяцев начали использовать недавно разработанные беспилотники с термобарическим зарядом, которые способны разрушать толстые стены. Такие беспилотники запускают вместе с дронами-пустышками, которые не несут боезаряд, а только отвлекают украинские силы ПВО. В последние недели, по оценке AP, российские военные использовали десятки ложных целей, на них приходится более половины всех беспилотников, атакующих Украину. Источник агентства рассказывал, что расположенный в Татарстане российский завод по производству ударных беспилотников «Шахед» начал выпускать дроны-пустышки и термобарические дроны в 2024 году. В настоящее время предприятие ежедневно производит около 40 дешевых беспилотников без боезаряда и около 10 «Шахедов» с боезарядом, каждый из которых стоит примерно 50 тысяч долларов.

Подробнее о дронах с термобарическими зарядами

В России разработали новый вариант «Шахеда» — с термобарическим зарядом, способным разрушать огромные здания Такие дроны атакуют Украину одновременно с беспилотниками-пустышками, набитыми пенопластом

Подробнее о дронах с термобарическими зарядами

В России разработали новый вариант «Шахеда» — с термобарическим зарядом, способным разрушать огромные здания Такие дроны атакуют Украину одновременно с беспилотниками-пустышками, набитыми пенопластом