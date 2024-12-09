В Московской области произошел взрыв на складе с пиротехникой. Из-под завалов извлекли тела двух погибших

Взрыв произошел в складском помещении на территории промышленной зоны в поселке Лесной Пушкинского городского округа Московской области, сообщило региональное управление Следственного комитета 9 декабря.

В МЧС России сообщили о происшествии на складе в 15:46 мск. По данным ведомства, в результате взрыва произошел пожар и обрушились стены здания и перекрытия. Очевидцы рассказали спасателям, что в здании могут находиться три человека. К вечеру сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела двух погибших, женщины и мужчины, а также ликвидировали открытое горение.

Поисковые работы на месте взрыва завершили около 21:00 мск.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что взрыв мог произойти из-за пиротехники. «На складе хранилась пиротехническая продукция. По предварительной версии, неосторожное обращение с ней могло привести к взрыву», — сказал собеседник агентства. Источник телеканала РЕН рассказал, что в здании произошел «технологический взрыв».

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.