Трамп планирует в первый день на посту президента помиловать участников штурма Капитолия

Дональд Трамп заявил, что собирается в первый день на посту президента помиловать обвиняемых по делу о штурме Капитолия в 2021 году.

«Я собираюсь действовать очень быстро, в первый же день», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, показанному 8 ноября (цитата по Reuters).

По словам Трампа, каждый отдельный случай обвиненного в нападении на Капитолий будет рассмотрен индивидуально. При помиловании, по его словам, могут быть «некоторые исключения», если речь идет о тех, кто вел себя «радикально» или «как сумасшедший».

При этом Трамп считает, что в целом расследование нападения на Капитолий было коррумпированным.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались на Капитолийский холм в Вашингтоне, где в этот момент верхняя и нижняя палата парламента утверждали итоги президентских выборов, победителем которых стал Джо Байден. Между участниками штурма и полицейскими произошли столкновения. В деле о штурме Капитолия более 1000 фигурантов.

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