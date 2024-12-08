Kan: Израиль нанес авиаудары по Дамаску. В квартале правительственных зданий произошел пожар

Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по складам с оружием на юге Сирии и в Дамаске, сообщила израильская телерадиокомпания Kan. Израильские ВВС пошли на это из опасений, что сирийские группировки захватят оружие, рассказали журналистам представители израильских служб безопасности.

Российские, сирийские и арабские СМИ также сообщают, что в Дамаске произошли взрывы. В городе загорелись несколько административных зданий, в том числе здание иммиграционного департамента, утверждает ТАСС со ссылкой на очевидцев. Пожар охватил квартал правительственных зданий, пишет РИА Новости.

«Аль-Джазира» в своем онлайне утверждает, что в Дамаске произошел пожар из-за предполагаемого израильского авиаудара по складу боеприпасов, расположенному возле аэропорта.

The Jerusalem Post со ссылкой на источники утверждает, что ЦАХАЛ нанес удар по сирийскому заводу по производству химического оружия, чтобы помешать сирийским группировкам захватить его. Независимых подтверждений этой информации нет.

В прошлые годы предполагаемые сирийские объекты по производству химического оружия неоднократно подвергались атакам. Неясно, почему Израиль не атаковал завод, о котором пишет The Jerusalem Post, до свержения Асада.

Источники Reuters сообщили, что Израиль нанес авиаудары по исследовательскому центру в Дамаске, который, как предполагается, использует Иран для разработки дальнобойных ракет. Два собеседника агентства в сфере безопасности Сирии сообщили, что Израиль нанес удар по штаб-квартире таможни и военной разведки.

Сирийские вооруженные группировки, выступающие против войск президента Сирии Башара Асада, вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Как заявили в МИД России, Асад покинул страну, оставив пост президента. Источники агентства Reuters сообщили, что Асад «с высокой вероятностью» мог погибнуть в авиакатастрофе. Подтверждений этому нет.

На фоне свержения режима Асада в Сирии израильская армия развернула собственные силы в буферной зоне на . В ЦАХАЛ заявили, что укрепляют границу исключительно для обеспечения безопасности израильских граждан и не намерена вмешиваться в ситуацию в Сирии. Арабский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источник в службах безопасности сообщил, что израильские военные заняли пост на сирийской стороне горы Хермон. Израильские войска не встретили никакого сопротивления в ходе операции, сообщило издание The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также приехал на границу с Сирией и заявил, что смена власти в Дамаске — это результат ударов Израиля по Ирану и ливанской группировке «Хизбалла».