Минобороны РФ заявило о сбитых над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями украинских дронах. Жители Майкопа сообщили о работе ПВО в городе

Жители Майкопа сообщили о взрывах в городе, связанных, предполагается, с работой сил ПВО. Телеграм-каналы, в том числе Astra и SHOT, опубликовали видео со взрывами, снятое очевидцами. Официальной информации о произошедшем в Майкопе на момент публикации новости не было.

Министерство обороны РФ объявило, что в ночь на 7 декабря силам ПВО удалось перехватить два украинских беспилотника над территорией Белгородской области и по одному над территориями Астраханской и Воронежской областей.

В пригороде Майкопа находится военный аэродром Ханская, который ранее уже пытались атаковать беспилотиники. Последнее сообщение о ударе по этому военному объекту поступало 24 ноября.