Крупный пожар произошел в производственно-складском здании на Московском шоссе в Нижнем Новгороде утром 6 декабря, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По информации спасателей, площадь возгорания к 7:30 мск составила 8,4 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в МЧС. На месте работают более 100 спасателей и 35 единиц техники.

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой, предположительно, показан пожар в Нижнем Новгороде. На записи видно, как в небо поднимается густой черный дым.

Местное издание Nn.ru сообщает, что на Московском шоссе загорелся склад на территории предприятия «Велам-Рус», где хранят и производят утеплитель. Предприятие «Велам-Рус» занимается производством синтетических материалов, сообщается на сайте компании.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что пожар произошел «в районе газовой станции», эта информация не подтверждена.