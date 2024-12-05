Зеленский ввел санкции против политиков, которые «сдают Грузию Путину»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении персональных санкций против некоторых представителей действующих властей Грузии.

В указе, подписанном 5 декабря, перечислены 19 политиков, которых Киев считает причастными к разгону мирных акций протеста в Тбилиси. Среди них основатель правящей в Грузии пророссийской партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие.

«Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину, — заявил Зеленский в обращении, опубликованном в соцсетях. — Так бывает по международным делам: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше — потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе нужно защищаться против Москвы».

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста из-за того, что правительство отказалось вести переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. Полицейские разгоняли протестующих, в том числе применяя спецсредства. Задержаны более 300 человек. После недели протестов, 4 декабря, полиция пришла с обысками в офисы оппозиционных партий.

Из-за разгонов акций протеста в Грузии страны Балтии 2 декабря ввели санкции в отношении главы партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и нескольких высокопоставленных сотрудников МВД Грузии. Санкциями в отношении политиков Грузии также пригрозили власти США, которые ранее также объявили о приостановке стратегического партнерства со страной.

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